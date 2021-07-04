Новостью о том, что поступила вакцина, поделился Андрей Клычков

В Орловскую область завезли 13 тысяч доз вакцины от коронавируса. В регион прибыла новая партия препарата "Спутник V".

Вакцина приехала в область 3 июля, ее распределят по поликлиникам, в которых делают прививки от ковида. По последним данным регионального депздрава, на Орловщине работает 38 прививочных пунктов в 28 медорганизациях, а также задействованы 32 мобильные прививочные бригады.

Первый укол от коронавируса тем или иным препаратом (всего их в регионе используется 3 - "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" ) сделало почти 112 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию почти 82 тысячи орловцев.