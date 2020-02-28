2020-02-28T12:17:16+03:00
75 лет Великой Победы

Ветеран из Орла сдал ГТО на высший балл в 99 лет

Абрам Миркин рассказал журналистам из столицы секрет бодрости духа и жизнерадостности
Наталья Меркулова
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Ветеран из Орла сдал ГТО на высший балл в 99 лет. Фото: скан из видеорепортажа ТАССВетеран из Орла сдал ГТО на высший балл в 99 лет. Фото: скан из видеорепортажа ТАСС
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Журналисты ТАСС побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны из Орла и рассказали всей стране о его спортивных успехах. В свою очередь 99-летний Абрам Израильивич Миркин поделился с ними секретом своей бодрости духа и жизнерадостности.

Фронтовик уже успел стать настоящей «орловской легендой». Не так давно его навещали известный актер Максим Виторган и певица Юлия Савичева. Впервые встретившись с ветераном, девушка была покорена его добродушием и активностью. Тогда он подарил ей небольшую корзинку, сделанную своими руками.

Абрам Миркин рассказал журналистам, что всю свою жизнь занимался физическим трудом: жил в деревне и с десяти лет работал в колхозе. Призвали его в армию еще в 1940 году сразу после окончания школы. Войну же он встретил в 351 м зенитном артиллерийском полку недалеко от Ленинграда с первого до последнего дня. Был контужен и дважды ранен.

В Орел приехал сразу после Победы и остался жить в нашем городе. До сих пор Абрам Миркин ежегодно сдает нормы ГТО на самый высокий балл. В этом году он тоже успел получить золотой значок.

- День у меня расписан практически по минутам. Всегда рано встаю, делаю зарядку, затем прогулка на свежем воздухе и веду здоровый образ жизни. Помогают и придают мне духовных сил мои дети и внуки, - рассказал ветеран журналистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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