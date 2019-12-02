2019-12-02T19:14:35+03:00
Общество

«Письма Победы»: актер Максим Виторган и певица Юлия Савичева навестили ветеранов в Орле

Фильмы из цикла передач интерактивного проекта начнут показывать с 4 февраля
Наталья Меркулова
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«Письма Победы»: актер Максим Виторган и певица Юлия Савичева навестили ветеранов в Орле. Фото: Инстаграм Юлию Савичевой«Письма Победы»: актер Максим Виторган и певица Юлия Савичева навестили ветеранов в Орле. Фото: Инстаграм Юлию Савичевой
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Накануне в рамках съемок масштабного мультиформатного проекта «Письма Победы» телеканала «Россия 1» в Орел приехали известный актер Максим Виторган и певица Юлия Савичева. Они озвучили несколько фронтовых писем, гуляли по городу, зашли в Военно-исторический музей и встретились с орловскими ветеранами войны.

Юлия Савичева осталась под большим впечатлением от знакомства с Абрамом Израильивичем Миркиным и Анастасией Федоровной Чуйковой. О том, как прошла встреча она рассказала на своей странице в соцсетях.

- Я до сих пор нахожусь под впечатлением! Какая в них любовь к жизни! Представляете, Абрам Израильевич подарил мне небольшую корзиночку, сделанную своими руками! Я целовала и обнимала его, говорила от всего нашего поколения: «Спасибо!», со слезами на глазах. Мы будем помнить всегда! – рассказала своим подписчикам Юлия.

ЗНАЙ!

«Письма Победы» - проект, приуроченный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его цель - собрать на одном информационном портале единую библиотеку писем военных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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