Прокуратура проверит ситуацию с аварийным домов на Металлургов,38 в Орле

Дом №38 на Металлургов - зрелище не для слабонервных Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Прокурор Орловской области Владислав Малкин поручил проверить ситуацию, в которой оказались жильцы аварийного дома по Металлургов, 38 в Орле. Люди пытаются добиться переселения, но пока безуспешно. На что они и пожаловались главе надзорного ведомства на личном приеме.

- Поручено дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц администрации города Орла, в чью компетенцию входят вопросы переселения граждан из аварийного жилого фонда.Также будет проработан правовой механизм восстановления жилищных прав всех жителей указанного дома, - рассказала "КП" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

Жильцы общежития на Металлургов уже давно оказались не в самых лучших условиях. То и дело люди жалуются на плесень, текущие трубы, отваливающиеся элементы фасада. Весной 2021 года здание решено было отремонтировать и укрепить, однако некоторые жильцы отказались его покидать.

- Жилой дом по улице Металлургов, 38 не входит в действующую программу переселения, так как признан аварийным после 1 января 2017 года, - сообщали "КП" в администрации Орла в марте.

Редакция "КП-Орел" будет следить за развитием ситуации.