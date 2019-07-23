А воз и ныне там: жильцы аварийного общежития на улице Металлургов в Орле продолжают бороться за свой дом

- А воз и ныне там, - так всем известной поговоркой ответили жильцы аварийного дома № 38 по улице Металлургов в Орле редакции «Комсомолки» на вопрос о дальнейшей судьбе их жилища. Плесень, грибок, обрушение стен, протекающая крыша, конденсат. С таким спектром проблем, поселившимся в их доме, жильцы мириться не согласны.

Плесень и грибок. А вам по зубам?Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Плесень и грибок. А вам по зубам?Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Исток всех бед, как говорят сами жители, уводит еще в 2007 год, когда дом-общежитие обслуживало ЖЭУ № 4. Собственники утверждают, вплоть до сегодняшнего дня управляющая компания не производила в доме серьезного ремонта. Штукатурили только угол дома, где расположены санузлы, и тот в 2010 году. Тогда же заменили дверь водосточной трубы. Но ни о замене канализационных и водопроводных труб, ни о ремонте крыши и речи не шло. Роковым для жильцов общежития стал 2018 год. Управляющая компания отказалась обслуживать здание. Ответ был один – дом убыточный. Сейчас восстановления требуют крыша, фасад, подъезды, водопровод. И это только малая часть проблем. Из-за протечек воды дом словно крошится.

Камнепад со всех сторонФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Камнепад не прекращаетсяФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Еще одним фактором, влияющим на разрушение здания, жильцы видят отопительную трубу всего Северного района Орла. Проложена она через подвал дома. Со слов самих собственников она толстая и низкая, и когда в доме прорывается канализация, вода попадает на горячую трубу. Как результат идет испарение, а из-за пара дом начинает сыпаться.

Камнепад не прекращаетсяФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- Пар идет до самого верха. В 2013 году мы сами сделали ремонт каждого этажа. Сейчас вся краска снова сходит. А в подъездной двери вообще пришлось делать дыры, чтобы этот пар выходил наружу, - поделились с «КП» жители.

Конденсат оседает на стенах квартир, от чего появляются плесень и грибок. В некоторых комнатах, пожаловались жители, и вовсе создается эффект парилки.

По документам общежитие признали аварийным еще в конце 2017 года. Тогда по акту экспертизы физический износ основных несущих конструкций здания был недостаточным и составлял 49 %, а его ремонтопригодность - 56 %. На основании этого комиссия сделала вывод о проведении в доме восстановительных работ. После, как рассказали жильцы, в марте 2018 года, им прислали требование произвести реконструкцию за свой счет и продлили срок до 30 декабря.

Северная часть домаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- В случае неисполнения требований земельный участок у нас отберут для нужд города с выплатой возмещений. Но что здесь ремонтировать? Сносить надо! – жаловались люди.

Дом рушится со всех сторонФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Срок для реконструкции, данный администрацией, истек более полугода назад. А решения нет до сих пор. Не раз жильцам предлагали на время переселиться в жилье маневренного фонда. Но, побывав там, люди отметили, что это настоящие бараки с гнилыми досками.

- Все выглядит еще хуже, чем здесь у нас. Лучше мы останемся в опасном доме, чем переедем в сарай, - разводили руками собственники.

Шло время, а власти бездействовали. Жильцам общежития пришлось обратиться за помощью в прокуратуру. В апреле 2019 года орловцы подали заявление с просьбой провести прокурорскую проверку по факту законности действий органов власти. После уже сами собственники провели независимую экспертизу. Результат оказался таким, как все того и ждали.

Северная часть домаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

А воз и ныне тамФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- Проведение восстановительных работ технически невозможно и экономически нецелесообразно, техническое состояние жилого дома и строительных конструкций характеризуется снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при которых существует опасность для пребывания людей. Жилые помещения являются непригодными для проживания вследствие признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, - гласит акт обследования.

Результаты новой экспертизыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Результаты новой экспертизы жители опасного дома отнесли в администрацию Орла. Тем временем они получили и долгожданное письмо из прокуратуры. Ответ, как признались жильцы, их полностью обескуражил.

- Преставление прокуратура внесла в адрес ООО «Регионстрой», а не главы администрации. Это компания-застройщик, которая не достроила дома и оставила дольщиков без жилья. Как она оказалась в нашем ответе, мы не понимаем, - развели руками люди.

После полученного письма в мае озадаченные жители общежития направились в прокуратуру Северного района Орла. Собственники рассказали, с надзорным производством ознакомить их сперва отказались. Аргумент был таков: как только мы получим ответ на представление, сразу же дадим вам его для ознакомления. Там же орловцы упомянули и про новую экспертизу. После того как в прокуратуре ознакомились с ней, людей уверили, что будет подаваться судебный иск в адрес администрации города.

- Спустя неделю, в начале июня, мы снова пришли в прокуратуру. Нам сказали, что ответ от администрации получен, и так как она удовлетворила их требования, иск прокуратура подавать не будет. На вопрос какие требования они удовлетворили и что собираются делать, сказали, что администрация выделяет деньги на проведения противоаварийных мероприятий в домах № 38 и № 40 по улице Металлургов. К работам они должны приступить в 20-х числах июня. С надзорным производством снова ознакомится не дали. Пришлось писать заявления с просьбой предоставить его. На вопрос почему отказались от иска, ведь в новой экспертизе очевиден явный факт халатности в отношении дома со стороны администрации, ответом была тишина, - поделились жители.

10 июня собственники получили ответ из администрации. Он гласил: вопрос об оценке технического состояния многоквартирного дома № 38 по улице Металлургов планируется рассмотреть на заседании Орловской городской межведомственной комиссии. Дату ему назначили на 18 июня. Жильцы отправили ответное письмо с просьбой уведомить об окончательном решении комиссии.

- После этого мы снова отправились в прокуратуру за надзорным производством. Снять копии с него нам не дали. Распечатать тоже отказались. Фотографируйте, мол, на телефон и с него распечатывайте. Пока листали документы, оказалось, новую экспертизу к делу не подшили. На вопрос почему, лишь сказали, ну вот она передо мной, - смеются орловцы.

Прочитав надзорное производство, жители убедились: все иначе, в сравнении с изначальными планами. Согласно документу, оказалось, что деньги выделяются на реконструкцию. В нем также указано: чтобы уберечь дом от обрушения, отключали воду, после чего жители самовольно ее подключали.

Тем временем 3 июня в общежитии снова обрушилась часть стены. С северной стороны обвалился довольно большой залатанный кусок. Обеспокоенные жители начали звонить в МЧС.

Ленты уже не ограждают место камнепадаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- МЧС к нам не приехали. Пришел некто из администрации Северного района. Место обрушения он оградил ленточками и уехал. Мы снова позвонили на телефон службы спасения, ругались. После чего в течение 20 минут подъехал паренек в форме лет 25-ти. Походил вокруг дома, покачал головой, сделал фото и уехал. В просьбе составить акт обрушения и дать копию этого акта, он нам отказал, сказав, что за этот дом отвечает администрация Северного района, - поделились жители.

К слову, в 20 числах июня никто к работам в доме так и не приступил. Потихоньку он продолжает рушиться.

Ленты сорваныФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- Был с нашей стороны и звонок в администрацию Северного района. Звонок был неформальный, попросили хотя бы убрать строительный мусор под окнами. На это нам ответили, мол, понимаете, мы пригоним технику для уборки, а на неё что-нибудь рухнет и испортит ее. Извините, но мы не можем это организовать, - рассказали в ужасе люди.

После заседания межведомственной комиссии пришел ответ. Здание все-таки решили признать подлежащим сносу и провести противоаварийные мероприятия. Но жители боятся, что это бумага всего лишь очередная отписка, после которой власти снова забудут про этот дом.