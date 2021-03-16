Администрация Орла об аварийном доме №38 на Металлургов: «Многие жильцы не хотят его покидать»

Аварийное здание общежития на Металлургов,38 в Орле решили укрепить Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле разразился очередной скандал между жильцами общежития на улице Металургов,38 и городской администрацией. Аварийное здание решили укрепить, чтобы оно не рухнуло. Однако не все жильцы обрадовались таким мерам.

Сейчас в общежитии снимают окна, двери и полы. При этом в 32 комнатах продолжают жить люди. Они не захотели покидать свое жилье на срок ремонта.

- По состоянию на 15 марта 2021 года отселены жители 135 помещений из 167. Всем жильцам для временного проживания предлагается маневренный фонд и пункт временного размещения в гостинице «Русь», - сообщает пресс-служба администрации Орла.

По словам городских властей, пока все жильцы не покинут здание, приступить противоаварийному усилению конструкций дома нельзя. Из-за этого сроки работ увеличиваются. Изначально они составляли 120 календарных дней по контракту.

Напомним, история с пятиэтажкой на Металлургов, 38 длится не первый год. Текущая канализация, плесень, отваливающиеся элементы фасада и трещины давно пугают людей. Однако о расселении речи пока не идет.

- Жилой дом по улице Металлургов, 38 не входят в действующую программу переселения, так как признан аварийным после 1 января 2017 года, - сообщает администрация Орла.

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