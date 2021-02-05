В Орле срочно расселяют аварийный дом №38 на улице Металлургов. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле экстренно расселяют аварийный дом №38 по улице Металлургов в Северном районе. Из-за угрозы обрушения дом огородили по всему периметру, идет круглосуточное дежурство и работы по усилению конструкций. Жильцов отправляют для временного проживания в гостиницу «Русь» и маневренный фонд.

По данным на 5 февраля, в пятиэтажке отселено 10 квартир. Всего же в настоящий момент закрыто 70 помещений (в доме 167 жилых квартир из них 145 в частной собственности).

Напомним, режим повышенной готовности по дому №38 введен 29 января из-за угрозы проживания.

- Со следующего понедельника дом №38 по улице Металлургов будет отключен от коммуникаций. Он признан аварийным и подлежащим реконструкции в декабре 2017 года, а в июне 2019 года — аварийным и подлежащим сносу, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.