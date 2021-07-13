Водопровод на Комсомольской в Орле могло прорвать из-за отключения электричества

Авария на водопроводе в Орле случилась 7 июля и оставила без воды около 100 тысяч человек Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Причиной прорыва водопровода 7 июля в Орле, в районе 909 квартала, могло стать отключение электричества. Подробности серьезной коммунальной аварии озвучил директор водоканала Василий Иванов.

Фонтан из-под земли забил на Комсомольской улице вечером в прошлую среду. Оказалась повреждена труба магистрального водопровода. Без воды оказалось около 100 тысяч человек, но меньше чем за сутки аварийным бригадам удалось устранить последствия происшествия, кусок трубы заменили. Причин, по которым могло прорвать водопровод, есть несколько. Их все еще устанавливает специальная комиссия, но предварительные варианты уже есть.

- Предварительно можно сказать, что одной из причин стало отключение энергоснабжения. В этот день произошла аварийная остановка практически всех насосных станций, что привело к неконтролируемой ситуации в водопроводе. Также нельзя не учитывать, что трубопровод этот — 1976 года, и возникшие со временем микротрещины тоже могли послужить катализатором, - сообщили в пресс-службе администрации Орла со ссылкой на главу "Орелводоканала".

Отметим, что это не первая подобная авария, случившаяся на водопроводе. В 2019 году, в январе, прорвало участок этого же водопровода в районе ТЦ "Гринн". Сейчас в Орле строится новая ветка водовода на участке от Авиационной улицы до улицы Генерала Родина.