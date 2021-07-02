В Орле продолжается строительство водопровода от Авиационной до Генерала Родина Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается строительство водопровода от улицы Авиационной в Заводском районе до улицы Генерала Родина в Советском. Подрядчик «Орелводоканал» проложил около 1,5 км труб из запланированных 3,6 км.

В настоящее время строители восстановили асфальтовое покрытие, уложили тротуарную плитку и засеяли газон на Бульваре Молодежи, улице Зеленина и Карачевском шоссе, где проводились работы по укладке труб.

Водовод планируется запустить в ноябре 2021 года. Однако на этом работы не закончатся. В 2022 году запланировано проектирование водовода от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе.

- Реализация всех мероприятий позволит улучшить качество воды, повысить надежность водоснабжения населения и предприятий Заводского, Советского и части Железнодорожного районов, а также откроет возможность развивать микрорайоны «Зареченский» и «Жилино», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.