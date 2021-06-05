Орловские следователи навестили ребенка, которого мать швырнула об пол

Следователи навестили мальчика в доме ребенка и подарили игрушки. фото: СУ СК России по Орловской области

Накануне орловские следователи побывали в Специализированном доме ребенка и навестили с подарками двухлетнего мальчика, которого истязала родная мать. История малыша прогремела не только на всю Орловскую область, но и на всю страну. А началось все с шокирующего видео, где мать швыряет ребенка об пол.

Сейчас мальчик находится в доме ребенка, а его горе-родительница под стражей. На нее возбуждено сразу несколько уголовных дел о систематическом истязании и не выполнении своих родительских обязанностей.

- Малыш очень обрадовался подаркам. Сотрудники следственного управления принимают все возможные меры, чтобы ребенок мог адаптироваться в обществе, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.

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