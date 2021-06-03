Дело орловской матери, швырявшей ребенка, взял на контроль Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело орловчанки, швырявшей на пол своего ребенка Фото: Архив "КП"

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело орловчанки, швырявшей на пол своего ребенка. После того, как видео шокирующего поведения 22-летней матери попало в сеть, в Орловской области возбуждено и расследуется сразу три уголовных дела.

Все они были возбуждены накануне, 2 июня. Полиция и следком завели их по статьям о халатности, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и истязании. Причиной послужило видео, на котором пьяная девушка жестоко обходится с собственным двухлетним сыном: треплет его, а после бросает об пол.

- Александр Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления СК России по Орловской области доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту истязания 2-летнего ребенка, халатности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ребенок изъят из семьи. Его мать задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, - сообщает официальный сайт Следственного комитета России.

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Еще два уголовных дело возбуждено в Орле после вопиющего случая обращения матери с маленьким ребенком. Следком обвинил 22-летнюю горожанку по 117 статье УК РФ: "Истязание" после того, как к правоохранителям попали видео с кадрами издевательств над двухлетним малышом.

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