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Происшествия3 июня 2021 13:45

Дело орловской матери, швырявшей ребенка, взял на контроль Бастрыкин

После шокирующего инцидента в регионе возбуждено и расследуется сразу три уголовных дела
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело орловчанки, швырявшей на пол своего ребенка

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело орловчанки, швырявшей на пол своего ребенка

Фото: Архив "КП"

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело орловчанки, швырявшей на пол своего ребенка. После того, как видео шокирующего поведения 22-летней матери попало в сеть, в Орловской области возбуждено и расследуется сразу три уголовных дела.

Все они были возбуждены накануне, 2 июня. Полиция и следком завели их по статьям о халатности, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и истязании. Причиной послужило видео, на котором пьяная девушка жестоко обходится с собственным двухлетним сыном: треплет его, а после бросает об пол.

- Александр Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления СК России по Орловской области доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту истязания 2-летнего ребенка, халатности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ребенок изъят из семьи. Его мать задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, - сообщает официальный сайт Следственного комитета России.

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Еще два уголовных дело возбуждено в Орле после вопиющего случая обращения матери с маленьким ребенком. Следком обвинил 22-летнюю горожанку по 117 статье УК РФ: "Истязание" после того, как к правоохранителям попали видео с кадрами издевательств над двухлетним малышом.

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