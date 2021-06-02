В Орле на мать, бросившую на пол ребенка, завели дело по статье "Истязание"

В квартире горе-матери беспорядок и пустые бутылки. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Еще два уголовных дело возбуждено в Орле после вопиющего случая обращения матери с маленьким ребенком. Следком обвинил 22-летнюю горожанку по 117 статье УК РФ: "Истязание" после того, как к правоохранителям попали видео с кадрами издевательств над двухлетним малышом.

Записала манеру обращения с ребенком подруга горе-матери. В тот вечер, 1 июня, дома у героини скандального видео собралась компания. Подруги выпивали, в какой-то момент ребенок закапризничал. Мать очень своеобразно решила угомонить мальчика: сперва потрясла, а затем бросила об пол. Факт жуткого обращения с собственным сыном стал достоянием общественности, за сутки он оброс сразу тремя уголовными делами.

Первое из них завела полиция по статье 156 УК РФ: "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Еще одно, как мы уже указывали выше, завел следком по статье "Истязание" и третье - дело о халаности.

- В рамках отдельно возбужденного на основании материалов прокуратуры по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и органов внутренних дел, - пояснил "Комсомолке" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Мальчика полицейские изъяли у матери. Он помещен в НКМЦ им. Круглой, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Вероятно, мать маленького бедолаги ограничат в родительских правах.

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