Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 июня 2021 12:45

В Орле на мать, бросившую об пол ребенка, завели уголовное дело

Раньше в поле зрения полиции или органов опеки героиня шокирующего видео не попадала
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На мать, бросившую ребенка об пол, завели уголовное дело

На мать, бросившую ребенка об пол, завели уголовное дело

В Орле на молодую мать, бросившую малыша об пол, завели уголовное дело. В полиции озвучили подробности инцидента, шокировавшего общественность.

Кадры из квартиры 22-летней орловчанки всколыхнули социальные сети. На видео попал момент, где зверским способом девушка пытается утихомирить своего сына, которому нет еще и двух лет. Мальчик плачет в кроватке, героиня видео достает его, сперва треплет, а после бросает на пол.

После того, как ситуация стала достоянием общественности, отреагировали правоохранительные органы. Полицейские изъяли ребенка, он помещен в НКМЦ им. Круглой, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Проверки, организованные профильными ведомствами, уже привели к уголовному делу. Так, городской отдел полиции №2 возбудил его по статье 156УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Кроме того, на орловчанку составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

- Ранее подозреваемая к административной и уголовной ответственности не привлекалась, в поле зрения полиции не попадала, на профилактическом учете в ОВД не состояла, жалоб и заявлений на ее поведение не поступало, - сообщила корреспонденту "КП-Орел" Олеся Лихобабина, и.о. начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Проверку продолжает сейчас и следственный комитет. Она может обернуться уголовным делом не только для горе-матери, но и для компетентных органов.