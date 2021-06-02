В Орле на мать, бросившую об пол ребенка, завели уголовное дело

На мать, бросившую ребенка об пол, завели уголовное дело

В Орле на молодую мать, бросившую малыша об пол, завели уголовное дело. В полиции озвучили подробности инцидента, шокировавшего общественность.

Кадры из квартиры 22-летней орловчанки всколыхнули социальные сети. На видео попал момент, где зверским способом девушка пытается утихомирить своего сына, которому нет еще и двух лет. Мальчик плачет в кроватке, героиня видео достает его, сперва треплет, а после бросает на пол.

После того, как ситуация стала достоянием общественности, отреагировали правоохранительные органы. Полицейские изъяли ребенка, он помещен в НКМЦ им. Круглой, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Проверки, организованные профильными ведомствами, уже привели к уголовному делу. Так, городской отдел полиции №2 возбудил его по статье 156УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Кроме того, на орловчанку составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

- Ранее подозреваемая к административной и уголовной ответственности не привлекалась, в поле зрения полиции не попадала, на профилактическом учете в ОВД не состояла, жалоб и заявлений на ее поведение не поступало, - сообщила корреспонденту "КП-Орел" Олеся Лихобабина, и.о. начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Проверку продолжает сейчас и следственный комитет. Она может обернуться уголовным делом не только для горе-матери, но и для компетентных органов.