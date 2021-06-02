В Орле молодая мать бросила об пол двухлетнего малыша, она задержана

Шокирующие кадры из Орла попали в социальные сети Фото: Скриншот с видео

Поистине шокирующие кадры из квартиры молодой матери из Орла всколыхнули социальные сети. На видео попал момент, где зверским способом 22-летняя девушка пытается утихомирить малыша, которому нет еще и двух лет. Мальчик плачет в своей кроватке, женщина достает его, сперва треплет, а после бросает об пол.

Все произошло в день защиты детей, 1 июня. В квартире у юной матери собрались подруги: видимо, отмечали "профессиональный" праздник. К моменту, когда была сделана съемка, мать ребенка была изрядно подшофе. Что именно вывело из себя женщину и почему так жестоко она обошлась с собственным сыном, предстоит установить следователям и полиции. Однако, как стало известно "Комсомольской правде-Орел" из достоверного источника в правоохранительных органах, рукоприкладством по отношению к малышу героине шокирующего видео заниматься не в первой.

После того, как запись, сделанная одной из подруг 22-летней орловчанки, стала достоянием общественности, ребенка у нее забрали полицейские.

- Ребенок у матери изъят и помещен в научно –клинический многопрофильный центр имени Круглой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, следователями и криминалистами проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщил корреспонденту "КП-Орел" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Пока что правоохранительными ведомствами проводится проверка. Одно уголовное дело уже возбуждено по статье 156УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Кроме того, на орловчанку составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

- Ранее подозреваемая к административной и уголовной ответственности не привлекалась, в поле зрения полиции не попадала, на профилактическом учете в ОВД не состояла, жалоб и заявлений на ее поведение не поступало, - сообщила "Комсомолке" Олеся Лихобабина, и.о. начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области.

После обеда о возбуждении еще двух уголовных дел сообщил следственный комитет: они возбуждены по статьям УК РФ "Истязание" и "Халатность".

- В рамках отдельно возбужденного на основании материалов прокуратуры по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и органов внутренних дел, - пояснили в следственном комитете "Комсомольской правде".

Как отметили в прокуратуре области, в настоящее время решается вопрос об ограничении родительских прав женщины.

Редакция "КП-Орел" следит за развитием ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Владивостоке семейная ссора супругов закончилась кровавой резней: жертвами страшной расправы стали два малыша и супруг женщины.

Всего в семье было трое детишек, 2016 года рождения. Уцелел лишь один мальчик

(подробнее)

«Своими руками уничтожила семью»: мать пятерых детей, которая купалась в пособиях, лишили родительских прав.

Скандальная многодетная мать из Черепановского района Новосибирской области Тамара Чусовская была поймана пьяной, у нее изъяли пятерых детей. Через два месяца суд лишил женщину родительских прав.

(подробнее)