В Орле взяли под стражу мать, швырнувшую ребенка на пол. Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орле взяли под стражу мать, швырнувшую ребенка на пол. Шокирующий инцидент, попавший в соцсети 1 июня, стал поводом для возбуждения сразу трех уголовных дел.

22-летняя девушка была пьяна и решила «успокоить» кричащего ребенка совсем не гуманными методами. В интервью каналу «Первый областной» она пояснила, что сын начал ее раздражать и она не сдержалась – сначала ударила по лицу, а потом швырнула ребенка об пол. На вопрос раскаивается и признает ли девушка свою вину, она сказала: «Да, вину признаю. Раскаиваюсь».

Теперь итогов расследования орловчанка будет дожидаться под стражей.

- Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемая на протяжении длительного времени истязала своего малолетнего ребенка и не исполняла обязанности по его воспитанию, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.