СМИ: после скандала в облздраве Иван Залогин отправлен в отставку Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается расследование громкого уголовного дела о высокопоставленных чиновниках регионального облзрава. Сначала задержали заместительницу руководителя Департамента здравоохранения, потом и самого Ивана Залогина.

Как сообщают региональные СМИ, в настоящее время чиновник отправлен в отставку по инициативе работодателя. По информации издания «Орловские новости», ссылающегося на собственные источники в Правительстве Орловской области, Ивану Залогину предлагали уволиться по собственному желанию, но он отказался.

Напомним, с начала 2021 года в региональном облздраве произошло сразу несколько громких скандалов. Сначала уголовное дело было возбуждено из-за непредставления лекарств для детей-льготников, затем о препятствии работы диализного центра. Именно по второму делу Иван Залогин проходит подозреваемым.

В настоящее время исполняет обязанности руководителя Департамента здравоохранения Владимир Николаев.

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