В Орле чиновница облздрава задержана по делу о перебоях с лекарствами для детей-инвалидов

Расследование уголовного дела о халатности чиновников продолжается Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле по делу о перебоях с лекарствами для детей-инвалидов прошло первое задержание. Задержана чиновница областного департамента здравоохранения.

Громкое уголовное дело по статье "Халатность" региональный следком возбудил на прошлой неделе. Причиной для него стали многочисленные жалобы родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Семьи по несколько месяцев не получали жизненно важные препараты, законодательством положенные для деток с инвалидностью.

Орловцы стучали во все двери, тема вышла на федеральный уровень. Начались проверки, которые продолжаются по сей день.

- У нас уже нет сил молчать и ждать. Препараты мы не можем получить с нового года, - рассказала "Комсомолке" Ольга Шорохова, мама воспитывающая больную девочку.

И таких случаев насчитывается множество. На горячую телефонную линию, организованную прокуратурой области, к 9 апреля поступило еще 16 обращения от родителей детей-инвалидов. Жалоба у всех одна - не выдают лекарственные препараты. Семьи, конечно, закупают лекарства за свой счет. Да только многие из них очень дорогие, кто возместит людям ущерб? Прокуратурой уже направлено в суд 28 исковых заявлений.

- В связи с неэффективностью проводимых Правительством региона мероприятий по обеспечению детей-инвалидов лекарственными препаратами и лечебным питанием прокурором области в адрес Губернатора Орловской области внесено представление. По результатам рассмотрения акта реагирования в отношении должностных лиц Департамента здравоохранения в настоящее время проводится служебная проверка, - сообщила "КП" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

В депздраве продолжают работу следователи: ведутся допросы, изымается и изучается документация. Уже ясно, что из федерального центра деньги, предназначенные на закупку лекарств, поступали.

- Денежные средства на закупку указанных препаратов доведены до органов здравоохранения в полном объеме, однако, ввиду начальницей одного из отделов департамента здравоохранения не было обеспечено своевременное проведение аукционов на закупку лекарственных средств, в связи с чем в период с января по март 2021 года были нарушены права жителей Орловской области на медицинское обеспечение, а потерпевшие в должном объеме не были обеспечены положенными им лекарственными препаратами и специализированным лечебным питанием, - прокомментировал Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Подозреваемая по делу, заместительница главы депздрава, задержана. Ей предъявлено обвинение. Следователи продолжают устанавливать других чиновников, халатно отнесшихся к своей работе. Дело на контроль взяли не только главы региональных прокуратуры и СК, но и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В то же время тяжелобольные орловцы - и речь не только о детях - продолжают жаловаться на не обеспечение их медикаментами. Так, нашу редакцию обратился 64-летний житель поселка Змиевка Александр А. Будучи инвалидом второй группы с диагнозом бронхиальная астма с тяжелым течением болезни, он также несколько месяцев не мог получить нужные лекарства. И эта история не единична.

Редакция "КП-Орел" следит за развитием ситуации и ходом следствия.