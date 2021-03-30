В Орле больным детям вовремя не предоставили лекарства, возбуждено уголовное дело

Следователи установят, по чьей вине несовершеннолетних вовремя не обеспечили медикаментами и лечебным питанием Фото: Архив "КП"

В Орловской области не предоставленные вовремя больным детям медикаменты и лечебное питание послужили причиной для уголовного дела. Следком возбудил его по статье "Халатность", следователи уже нагрянули в областной департамент здравоохранения.

Причиной послужил сюжет в федеральных новостях. В одном из выпусков прозвучала информация, что несовершеннолетние в Орловской области не получили в обозначенный срок положенные им по закону специальное питание и лекарства. Сегодня утром следком сообщил о том, что проводится проверка, однако хватило недолгого времени, чтобы она обернулась уголовным разбирательством. Дело заведено по 1 части 293 статьи Уголовного Кодекса РФ.

- В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия в департаменте здравоохранения администрации Орловской области и иные следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе конкретных должностных лиц, причастных к нарушению прав несовершеннолетних. Продолжается работа по установлению всех потерпевших по уголовному делу, - сообщила корреспонденту "КП-Орел" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

На контроль ход расследования этого уголовного дела взял председатель СК России.

- Александр Бастрыкин дал указание доложить о ходе расследования этих уголовных дел и принять меры по восстановлению нарушенных прав, - сообщает официальный сайт СКР.