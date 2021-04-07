В Орловской области тяжелобольные люди продолжают жаловаться на перебои с лекарствами

В Орловской области люди с серьезными диагнозами продолжают жаловаться на необеспечение лекарствами Фото: "КП" Архив

В Орловской области тяжело больные люди продолжают жаловаться на перебои с лекарствами. В последние несколько дней в редакцию «КП-Орел» поступает большое число обращений от орловцев-льготников из разных районов региона. Боль у всех похожая: с начала года не удается получить жизненно важные препараты, положенные федеральным законодательством.

УКОЛОВ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ НЕТ?

У пожилого орловца Валерия А. диагностирована онкология, третья степень. Диагноз подразумевает постоянную медикаментозную терапию. Правда с начала года получить дорогостоящее лекарство для мужчины сродни прохождению квеста.

- Какое-то время анализы были сносными, обходился без уколов. Однако последние результаты исследований оказались не такими радужными. Мне назначили препарат, однако получить его не вышло. По месту получения (аптечный пункт Плещеевской ЦРБ – прим авт.) фармацевт сказала, что уколов для онкобольных нет и не предвидится. Звоните в департамент здравоохранения, - рассказал корреспонденту «КП-Орел» Валерий.

Но дозвониться до департамента оказалось задачкой не из простых. Орловец обрывал телефоны чиновников с прошлой недели, однако ответа на свой жизненно важный вопрос так и не получил: дозвониться до чиновников не удалось.

- Не ждать же, пока станет хуже? Купил укол, который стоит почти 5 тысяч, в интернет-аптеке. А пенсия у меня 13 тысяч, - сетует Валерий.

Редакции «КП-Орел» также, как и онкологическому пациенту, не удалось оперативно получить комментарий о сложившейся ситуации от чиновников облздрава.

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ АСТМАТИКА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

История Валерия отнюдь не единична. В редакцию «КП-Орел» также обратился 64-летний житель поселка Змиевка Александр А. Будучи инвалидом второй группы с диагнозом бронхиальная астма с тяжелым течением болезни, он также несколько месяцев не мог получить нужные лекарства.

- Для меня эти препараты жизненно необходимы. Приступ может случиться в любой момент. Я уже пять раз оказывался экстренно в больнице, случалось и в реанимации побывать, - рассказал корреспондентам «КП-Орел» Александр А.

По словам мужчины, перебои с получением лекарств случаются регулярно, особенно в конце полугодия и в начале нового года. Зачастую ему удается получить медикаменты, вот только не те, которые нужны.

- У меня на некоторые препараты-заменители непереносимость, мне от них только хуже становится. Из-за этого я неоднократно обращался в облздрав, просил другие лекарства, даже выписки из истории болезни с подтверждением лечащего врача показывал, а в итоге то же самое, - посетовал орловец.

Хотя раз в месяц по одному-два препарата Александр в последние время получал, но докупать лекарства, которые реально ему помогают, все-таки приходилось за свой счет.

Нужные лекарства есть в коммерческих аптеках. Мужчина даже предлагал чиновникам покупать их самостоятельно, сохранять чеки и чтобы по ним ему возвращали потраченные деньги. Но так нельзя. Все только по госзакупкам.

- Как не спросишь, говорят, что лекарств нет из-за того, что торги не состоялись. Потом, что поставщик задерживает и так постоянно, - рассказал нам Александр.

Александр один из тех, кому повезло: спустя несколько месяцев ожидания, сегодня, он все-таки смог получить то лекарство, которое ему требовалось.

УГОЛОВНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО УЖЕ ИДЕТ

В областном департаменте здравоохранения не так давно прошли обыски – следком возбудил уголовное дело после того, как на необеспечение положенными по закону медикаментами пожаловались родители детей-инвалидов. Громкая тема вышла на федеральный уровень.

- В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия в департаменте здравоохранения администрации Орловской области и иные следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе конкретных должностных лиц, причастных к нарушению прав несовершеннолетних. Продолжается работа по установлению всех потерпевших по уголовному делу, - сообщала "КП-Орел" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

На контроль ход расследования этого уголовного дела взял председатель СК России Александр Бастрыкин.

Кроме того, к уже возбужденному уголовному делу о халатности могут добавиться новые эпизоды. После сообщений СМИ о том, что большой объем закупок медикаментов производился у единственного поставщика из-за признания торгов несостоявшимися, следком организовал очередную доследственную проверку по фактам нарушения прав жителей. Также следователями будет рассмотрена проблема с организацией транспортировки людей на процедуры гемодиализа – заместительной почечной терапии.

Редакция «КП-Орел» направила официальный запрос в областной департамент здравоохранения с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию и ответить на вопрос: когда люди с тяжелыми заболеваниями получат жизненно важные препараты?

Мы следим за дальнейшим развитием ситуации.