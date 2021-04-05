Орловский СК начал проверку ситуации с гемодиализом и закупками лекарств Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается скандальная история с льготными лекарствами и лечебным питанием для детей-инвалидов. К уже возбужденному уголовному делу о халатности могут добавиться новые эпизоды.

После сообщения издания «Орелтаймс» о том, что большой объем закупок медикаментов производился у единственного поставщика из-за признания торгов несостоявшимися, Следственный комитет Орловской области организовал новую доследственную проверку по фактам нарушения прав жителей.

Кроме того, будет рассмотрена проблема с организацией транспортировка людей на процедуры гемодиализа.

- В ходе проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов государственной власти, в чью компетенцию входят рассматриваемые вопросы. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.

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