В Орле задержан глава Департамента здравоохранения Иван Залогин

Следователями задержан глава Департамента здравоохранения Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области после прокурорской проверки и оперативных мероприятия ФСБ задержан глава Департамента здравоохранения и его подчиненный. Возбуждено несколько уголовных дел.

- Возбуждены уголовные дела в отношении руководителя Департамента здравоохранения Орловской области и его подчиненного. В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) и ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), - сообщили "КП" пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

До уголовного дела главу облздрава и его коллегу довело открытие центра гемодиализа ООО «Диализный центр НЕФРОС-КАЛУГА». Представители медицинской организации, оказывающей жизненно важную процедуру пациентам с почечной недостаточностью, просили депздрав выдать им лицензию на осуществление медицинской деятельности. Но для чиновников, видимо, это оказалось невыгодным. Залогин устно поручил своему подчиненному провести в отношении медорганизации проверку, чтобы в дальнейшем вне зависимости от результатов отказать в выдаче лицензии. После чего в акт проверки оказались вписаны вымышленные нарушения, но в то же время основанием для отказа даже они не могли являться.

- При этом было согласовано переоформление лицензии другой медицинской организации, которая заявила практически такие же условия работы как и ООО «Диализный центр НЕФРОС-КАЛУГА», - пояснила "КП" Татьяна "Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

В ноябре 2020 года гемодиализному центру отказали в работе - депздрав издал соответствующий приказ. Начались суды. В итоге девятый по счету арбитраж в апелляции аннулировал приказ о незаконном отказе в выдаче лицензии.

- Таким образом, руководителем Департамента здравоохранения заведомо незаконно было ограничено право юридического лица на осуществление медицинской деятельности, - пояснили "Комсомолке" в прокуратуре области.

Теперь за воспрепятствование работе бизнеса Залогину и его подчиненному предстоит держать ответ перед законом. Расследование региональный СК ведет при сопровождении УФСБ и прокуратуры. Решение о том, какую меру пресечения избрать для высокопоставленного чиновнику, пока что не выбрано. Вероятно, его заключат под стражу.

В Орловскую область Иван Залогин приехал из Белгорода в 2018 году. В соседней области он руководил депздравом, а затем занимал пост главного врача госпиталя для ветеранов войн. Департамент здравоохранения, возглавляемый Залогиным в Орловской области, несколько раз оказывался в центре крупных скандалов. Буквально в прошлом месяце заместительницу чиновника задержали за перебои с льготными лекарствами, в отношении нее также расследуется уголовное дело.

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