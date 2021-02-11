Губернатор и мэр наведались на Красный мост. Фото: пресс-служба администрации Орла

На Красный мост Орла наведались губернатор и мэр. Андрей Клычков и Юрий Парахин проверили как продвигается реконструкция.

Ремонт идет всего 11 дней, но уже успел наделать много шума: сперва горожан раздосадовали пробки, образовавшиеся из-за полного перекрытия моста для транспорта, после несчастный случай со школьником, которого ранил осколок отлетевшего рельса, а затем и последовавшее за ЧП уголовное дело. Однако ремонт ведется в штатном режиме. Глава области и города ознакомились с ходом работы.

- Вскоре подрядчик установит кран, чтобы до конца апреля возвести пешеходный мост. Он появится в 16 метрах от Красного моста со стороны памятника Ивану Грозному. Пешеходный мост будет покрыт поликарбонатом и составит 3 метра в ширину. После его строительства движение пешеходов по Красному мосту прекратится, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Пока что пешеходы продолжают движение по переправе. Тротуар, который до этого был никак не огражден, закрыли галереей для безопасности. Сейчас на мосту работает 30 человек, в дальнейшем число работников увеличится до сотни.