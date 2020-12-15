В Орле кафе и барам могут разрешить работать в новогоднюю ночь

Сейчас в Орловской области действует запрет на проведение корпоративов, а в новогоднюю ночь кафе и рестораны будут закрыты Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле заведениям общепита могут разрешить работать в новогоднюю ночь. С предложением сделать послабление для ресторанного бизнеса выступил спикер облсовета Леонид Музалевский.

О том, как непросто живется во время пандемии общепиту, шла речь на вчерашнем заседании комитета регионального заксобрания по бюджету, налогам и финансам. Сейчас в Орловской области действует запрет на работу баров и кафе с 23 вечера до 6 утра, отменены новогодние корпоративы, а в саму праздничную ночь также не будет никакой программы. Глава парламента Леонид Музалевский в качестве примера привел Белгородскую область, здесь рестораны работают до часу ночи, а в Новый год и Рождество - до 2 часов. Запрет на работу Музалевский назвал тяжелым ударом для отрасли.

- Не вижу ничего осудительного, что люди, которые и без того существенную часть времени проводят в одном коллективе, соберутся за праздничным столом. Круг их общения останется тем же. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что закрытие ресторанов привело к тому, что люди стали снимать для встречи Нового года дома и квартиры. А это, во-первых, теневой бизнес, а во-вторых, – полное отсутствие контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, - отметил Спикер.

Музалевский предложил обсудить послабления для ресторанов на заседании оперативного штаба.