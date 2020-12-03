Коронавирус в Орле: ресторанам, барам и кафе запретили проводить корпоративы и развлекать гостей

Орловским кафе запретили проводить развлекательные мероприятия, в том числе и корпоративы Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области барам, ресторанам и кафе запретили проводить корпоративы и разные развлекательные мероприятия в новогодние праздники и их преддверии. Об этом стало известно сегодня, 3 декабря, на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Свое веское слово сказал СOVID-19: именно из-за него развлекательные события отменены. Решение включат в апрельский указ губернатора, регламентирующий, по сути, жизнь орловцев в коронавирусных условиях.

- Принято решение запретить в период с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, проведение массовых мероприятий развлекательного характера с организацией досуга, в том числе корпоративных мероприятий, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, не будут работать кафе и бары в саму новогоднюю ночь.

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