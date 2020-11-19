Коронавирус в Орловской области: кафе и рестораны не будут работать в новогоднюю ночь

Новый год в Орловской области пройдет без пышных празднеств Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В среду, 18 ноября, губернатор Орловской области провел очередной прямой эфир в соцсетях и рассказал о предстоящем праздновании Нового года в условиях коронавирусной угрозы. Рассчитывать на корпоративы уже не стоит.

По славам главы региона, что бары, кафе и рестораны не будут принимать заказы на их обслуживание. Общепит уже предупредили, чтобы организации не закупали продукты.

- Свой новогодний корпоратив я всегда провожу дома. Ситуация непростая и не позволяет, чтобы общепит работал в Новый год, - пояснил Андрей Клычков.