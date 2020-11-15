Коронавирус в Орловской области: запрет на работу клубов и баров по ночам продлен

В Орловской области продлен запрет на работу увеселительных заведений и заведений общепита в ночное время. Из-за распространения коронавируса бары, клубы, кафе должны закрываться в 23.00.

Напомним, решение об ограничениях по работе для общепита было принято оперативным штабов в конце октября на две недели.

- В нашем регионе продлен временный запрет на деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также ночных клубов (дискотек) с 23.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов (без доступа посетителей в помещения объектов общественного питания), - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.