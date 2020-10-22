Горсовет Орла не одобрил идею переноса ярмарок на другие площадки

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

Животрепещущий для многих жителей Орла вопрос о переносе ярмарок рассмотрели сегодня в горсовете. Тему обсудили на комитете по экономической политике и развитию предпринимательства.

Как уже сообщала "Комсомолка" читателям, в плане размещения ярмарок выходного дня не оказалось привычных и торговцам, и рядовым орловцам площадок - на площадях Жукова и Комсомольцев. Что, вполне естественно, вызвало волну негодования и среди тех, и среди других. Администрация предложила на рассмотрение альтернативные площадки для торговли по выходным.

На комитете точку зрения городских властей высказал Игорь Краличев, замглавы администрации. В числе причин по которым ярмарки не могут находиться на прежних местах - расположение у проезжей части, возможные помехи будущему ремонту площадей. Ранее также администрация заводила тему и санитарной безопасности по коронавирусу. Однако депутаты идею переноса ярмарок не поддержали.

- Депутаты рекомендовали администрации пересмотреть постановление и учесть в 2021 году наличие ярмарок выходного дня на площади Маршала Жукова и площади Комсомольской. Предложения администрации депутаты рассмотрят в ноябре, - рассказали "КП" в пресс-службе орловского Горсовета.