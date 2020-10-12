Администрация Орла предложила альтернативные площадки для ярмарок

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Альтернативные площадки для торговли на ярмарках выходного дня предложили в городской администрации. Ранее стало известно, что в схему размещения не вошли популярные точки для ярмарок на площади Комсомолськой и Жукова в Орле.

В предложенном списке есть площадки в разных районах города. В их числе, например, торговые площади в районе "Линии" на Михалицына, на Щепном рынке, площадка перед ТРЦ "Рио" и другие, всего - 370 мест.

- Определенные площадки оснащены инженерными коммуникациями и в целом отвечают требованиям действующего законодательства, в том числе Закону о защите прав потребителей, - сообщает пресс-служба городской админстрации.

Площади Жукова и Комсомольской в списке как и прежде нет. Отмечается, что в перспективе в качестве мест для ярмарки "Хлоебосольный выходной" рассмотрят территорию рядом с ТМК "Гринн", у ТЦ "На Лескова" и другие.

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