Вопрос размещения ярмарок в Орле будет решаться совместно с жителями Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орла сами выберут места для размещения ярмарок. В городской администрации приняли решение вынести этот вопрос на обсуждение с общественностью после того, как орловцев возмутил новый план расстановки ярмарок на будущие два года.

Как рассказывала "КП", согласно плану привычные горожанам ярмарки выходного дня должны были переехать в другие места. Жителям Орла они показались крайне неудобными, а предприниматели, реализующие свою продукцию, посетовали на возможное снижение спроса и прибыли. Словом, новость вызвала широкий резонанс. После этого власти решили разработать альтернативные места для размещения торговых площадок выходного дня.

- На стадии принятия решений о выборе площадок для организации ярмарочной торговли одобрения Роспотребнадзора не требуется. Тем не менее, необходимо принимать во внимание обострившуюся в настоящий момент ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которая вносит существенные коррективы в организацию ярмарочной торговли, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

В администрации отмечают, также, что чиновники готовы сотрудничать с предпринимателями по вопросу содействия в урегулирования вопросов размещения и предоставления торговых мест на иных ярмарочных площадках.