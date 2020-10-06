Администрация Орла: ярмарки могут разместить на альтернативных площадках

Ярмарки выходного дня "выпали" из планов на 2021-2022 годы из-за пандемии. Фото: пресс-служба администрации Орла

На минувших выходных у жителей Орла появилась масса вопросов из-за закрытия в 2021 году двух крупнейших ярмарок выходного дня. Речь идет о ярмарках «Хлебосольный выходной» на Комсомольской площади и на площади Жукова.

Соответствующее распоряжение подписала глава администрации города Александр Муромский накануне окончания срока своих полномочий. Не обнаружив в плане размещения ярмарок в 2021-2022 годах самые массовые, люди зароптали.

В понедельник, 5 октября, городские власти рассказали о причинах таких изменений.

- План был разработан за три месяца до начала 2021 года. Это позволит хозяйствующим субъектам заблаговременно решили вопросы со своим размещением на имеющихся площадках. Дело в том, что на фоне пандемии ярмарках неоднократно выявлялись нарушения санитарно-эпидемиологических требований, - поясняет пресс-служба администрации Орла.

Власти города вместе с Роспотребнадзором решили подобрать альтернативные площадки для работы ярмарок выходного дня. Например, на рынках ООО «Ресурс – Развитие» и «Южный».