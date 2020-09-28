К юбилею Фета на Орловщине возрождают парк в усадьбе Шеншиных. Фото: пресс-служба Администрации Мценского района

Спустя много десятилетий в Орловской области преображается старинный парк в усадьбе родственников Афанасия Фета – дворян Шеншиных. Масштабные работы по реконструкции начались весной 2020 года, в канун 200-летия поэта.

Напомним, на Орловщине утрачены родовые усадьбы Фета. Ни следа не осталось от Новоселок, где родился и провел детство будущий литератор, ни от Степановки, где он показал себя как истинный хозяин. Не сохранился усадебный дом и в Клейменово, где находится усыпальница Фета и его жены.

Усадьба Шеншиных в селе Волково Мценского района. Фото: пресс-служба районной администрации

Усадьба Шеншиных в селе Волково Мценского района, пожалуй, единственная сохранившаяся достопримечательность в нашем регионе, связанная со знаменитым земляком. Здесь поэт частенько гостил у родни, здесь же познакомился и подружился с Тургеневым. Сейчас об этом событии в Волково напоминает огромный валун - Камень Дружбы.

- Работы по благоустройству парка в самом разгаре: установлены элементы освещения, основание ротонды, идет подготовка тротуаров, готовятся основания для установки скамеек и урн, - сообщает пресс-служба администрации Мценского района.

В усадьбе расчистили пруд, установили лавочки и ротонду для туристов. Усадебный дом тоже цел - в нем до сих пор располагается школа. Фото: пресс-служба администрации района

Работы должны завершиться в третьей декаде сентября. Благоустройство парка в Волково ведется за счет средств регионального и районного бюджетов, а также бюджета Подмокринского сельского поселения. Общая сумма контракта - 2 773 046 рублей.

Волково планируют ввести в экскурсионный маршрут «По фетовским местам Орловщины и Мценского края».