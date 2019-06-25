2019-06-25T17:29:00+03:00
Звезды

«Камень дружбы» установили в Орловской области

Он расположен на месте первой встречи Тургенева и Фета
Наталья Меркулова
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В поселке Волково установили памятный знак "Камень Дружбы" Фото: сайт Администрации Мценского районаВ поселке Волково установили памятный знак "Камень Дружбы" Фото: сайт Администрации Мценского района
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В поселке Волково Мценского района на месте знакомства Ивана Тургенева и Афанасия Фета установили памятный знак «Камень дружбы». Именно здесь, в бывшей усадьбе Фета, 166 лет назад произошла первая встреча двух великих писателей-орловцев.

Для жителей поселка и гостей торжественной церемонии показали театральную постановку, исполнили известные романсы на стихи поэта.

Почетное право открыть памятный знак было предоставлено председателю Мценского районного Совета народных депутатов Нине Сорокиной, старшему научному сотруднику орловского музея Тургенева Людмила Балыковой и заведующему филиалом «Никольско-Вяземское» музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная поляна» Сергею Сретенскому.

Теперь Волково войдет в экскурсионный маршрут «По фетовским местам Орловщины и Мценского края», приуроченный к предстоящему в следующем году юбилею поэта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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