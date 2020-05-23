В Орловской области восстановят парк в бывшей усадьбе Шеншиных

23 Май 2020 2020-05-23T11:59:53+03:00

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В канун 200-летия поэта Афанасия Фета в деревне Волково Мценского района произойдет значимое событие – здесь восстановят парк возле бывшей усадьбы Шеншиных, единственной сохранившейся в Орловской области.

Волково – знаковое место для почитателей творчества Афанасия Фета и Ивана Тургенева. Именно здесь в 1853 году встретились два литературных гения. Иван Тургенев даже рассказывал об этом событии в письмах к Полине Виардо.

Господский дом и старинный парк сохранились здесь чудом. Сейчас в нем располагается Краснооктябрьская сельская школа. Здесь же в июне 2019 года установили памятник в виде огромного валуна - «Камень дружбы» в честь той самой встречи.

В рамках благоустройства парка пройдет расчистка пруда, строительство пешеходных дорожек и ротонды для туристов, установка скамеек, урн, освещения, а также обустройство парковки для автомобилей.

Волково планируют ввести в экскурсионный маршрут «По фетовским местам Орловщины и Мценского края».

- Парк будет благоустроен в рамках регионального проекта «Народный бюджет». По результатам состоявшегося аукциона выполнять работы будет ООО «Дорстрой». Планируемый срок завершения работ - 15 июля 2020 года, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Мценского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU