В Орловской области восстановят парк в бывшей усадьбе Шеншиных
В канун 200-летия поэта Афанасия Фета в деревне Волково Мценского района произойдет значимое событие – здесь восстановят парк возле бывшей усадьбы Шеншиных, единственной сохранившейся в Орловской области.
Волково – знаковое место для почитателей творчества Афанасия Фета и Ивана Тургенева. Именно здесь в 1853 году встретились два литературных гения. Иван Тургенев даже рассказывал об этом событии в письмах к Полине Виардо.
Господский дом и старинный парк сохранились здесь чудом. Сейчас в нем располагается Краснооктябрьская сельская школа. Здесь же в июне 2019 года установили памятник в виде огромного валуна - «Камень дружбы» в честь той самой встречи.
В рамках благоустройства парка пройдет расчистка пруда, строительство пешеходных дорожек и ротонды для туристов, установка скамеек, урн, освещения, а также обустройство парковки для автомобилей.
Волково планируют ввести в экскурсионный маршрут «По фетовским местам Орловщины и Мценского края».
- Парк будет благоустроен в рамках регионального проекта «Народный бюджет». По результатам состоявшегося аукциона выполнять работы будет ООО «Дорстрой». Планируемый срок завершения работ - 15 июля 2020 года, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Мценского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU