Орловцев приглашают на праздник «За околицей» в онлайн-формате
4 июля во Мценском районе в двадцатый раз пройдет ежегодный традиционный праздник «За околицей». Много лет он проводился на месте усадьбы Афанасия Фета в деревне Новоселки, но на этот раз народные гуляния организуют современном онлайн-формате.
Гостей праздника ждет презентация туристического маршрута «По фетовским местам», приуроченного к 200-летию поэта, рассказы краеведов, фотопроект «Мценский район – 2020» и виртуальные выставки работ местных мастеров и мастериц.
Каждый желающий сможет стать участником сразу нескольких флешмобов, прочитать отрывки из произведений Афанасия Афанасьевича, поделиться впечатлениями и фотографиями о празднике в предыдущие годы.
- Приглашаем к участию в конкурсе эмблемы праздника «За околицей-2020» - свои эскизы присылайте официальную группу в соцсетях с хештегом #ЭмблемаЗаОколицей, - сообщает пресс-служба администрации Мценского района.
Заглянуть на праздник можно уже сейчас в группе «За околицей-2020».
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ИСТОЧНИК KP.RU