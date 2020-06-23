2020-06-23T12:59:26+03:00
Звезды

Орловцев приглашают на праздник «За околицей» в онлайн-формате

Гостей ждет презентация туристического маршрута «По фетовским местам» и новый фотопроект
Наталья Меркулова
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Орловцев приглашают на праздник «За околицей» в онлайн-форматеОрловцев приглашают на праздник «За околицей» в онлайн-форматеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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4 июля во Мценском районе в двадцатый раз пройдет ежегодный традиционный праздник «За околицей». Много лет он проводился на месте усадьбы Афанасия Фета в деревне Новоселки, но на этот раз народные гуляния организуют современном онлайн-формате.

Гостей праздника ждет презентация туристического маршрута «По фетовским местам», приуроченного к 200-летию поэта, рассказы краеведов, фотопроект «Мценский район – 2020» и виртуальные выставки работ местных мастеров и мастериц.

Каждый желающий сможет стать участником сразу нескольких флешмобов, прочитать отрывки из произведений Афанасия Афанасьевича, поделиться впечатлениями и фотографиями о празднике в предыдущие годы.

- Приглашаем к участию в конкурсе эмблемы праздника «За околицей-2020» - свои эскизы присылайте официальную группу в соцсетях с хештегом #ЭмблемаЗаОколицей, - сообщает пресс-служба администрации Мценского района.

Заглянуть на праздник можно уже сейчас в группе «За околицей-2020».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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