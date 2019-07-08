СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-08T14:55:17+03:00

Жители Мценского района и гости со всего региона встретили его с размахом

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В субботу, 6 июля, в Орловской области прошел традиционный праздник «За околицей», посвященный 91-й годовщине образования Мценского района. Его жители и гости со всего региона встретили эту дату с размахом: песнями, народными забавами и играми.

Жители Мценского района и гости со всего региона встретили праздник с размахомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Праздник традиционно прошел возле деревни Новоселки, в которой находилась родовая усадьба Афанасия Фета. В ней он появился на свет и провел детство. До наших дней она не сохранилась, но памятный знак продолжает хранить воспоминания о великом земляке.

Здесь был дан старт народным гуляниям в 19-ый раз.

В Орловской области прошел традиционный праздник «За околицей»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

После возложения цветов, гости побывали на воинском захоронении в Новоселках. Советские воины, храбро защищавшие край в годы Великой Отечественной войны, были перечислены поименно.

Праздничные гуляния развернулись на нескольких площадках. Основное торжество прошло на большой поляне. Мценский край порадовал многочисленных гостей пирогами, натуральными продуктами собственного производства от сельских подворий и самыми разнообразными диковинками местных мастеров и рукодельниц.

Детей и взрослых ждали прогулки на лошадях и богатырские боиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Детей и взрослых ждали прогулки на лошадях, богатырские бои, уроки метания копья и стрельбы из лука, а также разнообразные семейные игры и конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU