В орловских музеях посчитали посетителей после снятия ограничений
1 июля, согласно календарному плану снятия ограничений, в Орловской области в штатном режиме заработали музеи. Посещать их можно, но только при соблюдении социальной дистанции, малыми группами (не более 5 человек) и в масках.
Начальник регионального Управления культуры и архивного дела Наталья Георгиева подвела итоги первых пяти дней. Музейные сотрудники провели уже 19 экскурсий.
- За первые 5 дней после снятия ограничений из-за коронавируса орловские музеи посетило 175 человек, - говорит Наталья Георгиева.
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Музей в Спасском-Лутовиново вновь откроет двери для посещений. С 3 июля гости усадьбы смогут не только гулять по парку, но и осмотреть экспозиции.
ИСТОЧНИК KP.RU