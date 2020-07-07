В орловских музеях посчитали посетителей после снятия ограничений

7 Июль 2020 2020-07-07T11:06:24+03:00

После снятия ограничений в орловских музеях провели уже 19 экскурсий Фото: Архив "КП"

В нашем регионе музеи работают в штатном режиме уже пять дней

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1 июля, согласно календарному плану снятия ограничений, в Орловской области в штатном режиме заработали музеи. Посещать их можно, но только при соблюдении социальной дистанции, малыми группами (не более 5 человек) и в масках.

Начальник регионального Управления культуры и архивного дела Наталья Георгиева подвела итоги первых пяти дней. Музейные сотрудники провели уже 19 экскурсий.

- За первые 5 дней после снятия ограничений из-за коронавируса орловские музеи посетило 175 человек, - говорит Наталья Георгиева.

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ИСТОЧНИК KP.RU