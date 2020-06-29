2020-06-29T13:53:04+03:00
Звезды

Из Орла начнет ходить прямой автобус в Спасское-Лутовиново

Его запустят с 4 июля
Ольга СУПОНЕВА
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В Спасское-Лутовиново будет ходить прямой автобус из ОрлаВ Спасское-Лутовиново будет ходить прямой автобус из ОрлаФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Спасское-Лутовиново, усадьбу Тургенева, начнет ходить прямой автобус из Орла. Его запустят с 4 июля 2020 года.

Автобус будет курсировать по выходным дням, отправление с автовокзала. Пока что транспорт пойдет один раз в день: в 10.15 из Орла и в 17.30 из Спасского. Это будет прямой рейс, то есть дополнительных остановок в пути для посадки-высадки пассажиров не будет.

Желающие побывать в заповедной усадьбе Ивана Тургенева смогут приобрести билеты в кассах автовокзала либо же онлайн.

Напомним, сотрудники Спасского-Лутовиново подготовили для гостей интересные летние программы на свежем воздухе. Пока выставочные залы и сам дом-музей закрыт для посещения, каждый желающий сможет найти развлечения по душе в усадебном парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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