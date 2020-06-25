2020-06-25T14:08:21+03:00
Звезды

Орловцев приглашают на «Тур-конструктор выходного дня» в Спасское-Лутовиново

Гостей усадьбы Тургенева ждут квесты, интеллектуальные поединки, мастер-классы и развлечения
Наталья Меркулова
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Орловцев приглашают на «Тур-конструктор выходного дня» в Спасское-ЛутовиновоОрловцев приглашают на «Тур-конструктор выходного дня» в Спасское-ЛутовиновоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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27 июня, в день Всероссийского Тургеневского праздника, музей-заповедник Спасское-Лутовиново презентует для гостей новые летние программы на свежем воздухе. Пока выставочные залы и сам дом-музей закрыт для посещения, каждый желающий сможет найти развлечения по душе в усадебном парке.

Новый проект Спасского называется «Тур-конструктор выходного дня». По выходным дням в музее будут проходить образовательные, развлекательные программы и занятия (причем каждый раз новый). Посетители смогут выбирать то, что им интересно, и проводить в усадьбе целый день, участвовать в экскурсиях, квестах, интеллектуальных поединках, мастер-классах и усадебных развлечениях.

Предусматривает проект и прогулки в конном экипаже, катание на лодке, велоэкскурсии по тургеневским местам, игры XIX века и многое другое.

- Праздник традиционно проходит в последнюю субботу июня. И в этом году он обещал стать грандиозным. Программа была рассчитана на два дня. Мы готовили большое количество мероприятий, в том числе с участием артистов Большого театра и ведущих российских писателей. Но ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы. Все массовые мероприятия запрещены. Тем не менее, я уверен, что наша новая программа оставит у всех ощущение праздника. Приезжайте в Спасское! В доме Тургенева рады гостям! – говорит Сергей Ступин, директор музея-заповедника Тургенева «Спасское-Лутовиново».

Начало программ выходного дня в 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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