Музей в Спасском-Лутовиново вновь откроет двери для посещений

2 Июль 2020 2020-07-02T14:13:26+03:00

С 3 июля гости смогут не только гулять по парку, но и осмотреть экспозиции

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Дом-музей Тургенева в Спасском-Лутовино Орловской области вновь откроет свои двери для посетителей. С 3 июля гости усадьбы смогут не только гулять по парку, но и осмотреть экспозиции.

Музей возобновит работу после внесения изменений в указ губернатора об ограничениях по коронавирусу в регионе.

- В Спасском-Лутовинове теперь возможно проведение индивидуальных экскурсий и обслуживание малых экскурсионных групп (не более 5 человек) с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Гости усадьбы могут посетить дом-музей писателя, «Флигель изгнанника», где Тургенев провел время ссылки, а также выставочный зал, где к 75-летию Великой Победы была открыта выставка «Усадьба, опаленная войной», - сообщили "КП" в пресс-службе музея-заповедника "Спасское-Лутовиново".

Напомним, что в Спасское по выходным теперь будет ходить прямой автобус из Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU