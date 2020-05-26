В Орле суд вынес приговор наркоману, убившему женщину на пробежке

26 Май 2020 2020-05-26T10:06:39+03:00

В июле 2019 года отморозок жестоко расправился с 60-летней орловчанкой в посадке близ молодого микрорайона

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В Орле суд вынес приговор 26-летнему наркоману, убившему ради наживы женщину. Отбывать свой срок он будет в колонии строгого режима.

Жестокое убийство потрясло жителей пригорода Орла (все случилось в деревне Жилина), да и весь регион в целом, в июле 2019 года. В посадке, рядом с молодым микрорайоном, было обнаружено бездыханное тело 60-летней местной жительницы. Мерзавец, напавший на беднягу, ограбил ее и прикончил, нанеся множество ножевых ранений. Тогда оперативникам удалось по горячим следам поймать отморозка. Им оказался безработный и уже ранее судимый житель Кромского района, к тому же большой любитель побаловаться наркотиками. В день жуткого преступления он как раз закинулся дозой «синтетики».

А потом пошел в посадки. Напал на женщину и жестоко с ней расправился, его добычей стали 8 тысяч 700 рублей, которые он перевел себе через мобильный банк с телефона убитой.

Расследование велось по трем статьям: разбой, убийство, совершенное с особой жестокостью и сопряженное с разбоем и кража.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Пока что приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU