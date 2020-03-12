В Орле будут судить наркомана, зарезавшего женщину на пробежке

В Орловской области завершено расследование уголовного дела, вызвавшего резонанс среди жителей региона. Под суд пойдет наркоман, зарезавший пожилую женщину на утренней пробежке в посадке близ Болховского микрорайона.

Жуткое происшествие случилось минувшим летом. Утром выходного дня 7 июля 60-летняя женщина совершала традиционный спортивный ритуал. Для жителей нового микрорайона это норма - новостройки окружают посадки и сад, привлекательные для прогулок и пробежек. Однако, если кто-то привык начинать свой день с фитнеса, 26-летний выходец Кромского района начал его с очередной дозы наркотиков.

В посадках, прямо за крайними домами района, он встретил свою жертву. Мерзавец решил поживиться за счет женщины. Он ограбил ее: забрал телефон и фитнес-браслет. А когда та пыталась оказать сопротивление без тени сомнения прикончил ее ножом, несколько раз ударив в шею. Несчастная скончалась на месте происшествия. Наркоман же как ни в чем не бывало перевел себе деньги с помощью мобильного приложения со счета жертвы: цена жизни - 8 тысяч 700 рублей.

Поймали убийцу оперативники по горячим следам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: "Убийство, совершенное с особой жестокостью и сопряженное с разбоем" и "Кража". На сегодняшний момент расследование завершено.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Наказание для хладнокровного преступника изберет суд. Мы будем следить за процессом.

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