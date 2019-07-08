2019-07-08T11:30:35+03:00
Происшествия

Орловчанку убили и ограбили на пробежке

Всё случилось утром выходного дня в лесополосе рядом с Болховским микрорайоном
Ольга СУПОНЕВА
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Рядом с жилым микрорайоном находится лесополоса и массив садов. Здесь все и произошлоРядом с жилым микрорайоном находится лесополоса и массив садов. Здесь все и произошлоФото: Ольга СУПОНЕВА
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Под Орлом неизвестные убили и ограбили женщину. Трагическое ЧП случилось в Болховском микрорайоне деревни Жилина утром воскресенья, 7 июля.

К активно застраивающемуся Болховскому микрорайону примыкает лесополоса и массив яблоневых садов. Местные жители, за неимением благоустроенных общественных пространств, проводят здесь свое время: гуляют с детьми и питомцами, устраивают пикники, занимаются спортом. Шестидесятилетняя погибшая не была исключением, вела активный образ жизни. Вот и утром воскресенья она вышла на пробежку, время было около десяти часов. Однако вернуться домой орловчанке было уже не суждено.

Прямо за линией последних жилых домов, где заканчивается многоэтажная застройка и начинается лесополоса, на нее напали. Тело несчастной было покрыто колотыми ранами. Пропали личные вещи.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), - сообдщила корреспонденту "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Вчера полицейские весь день опрашивали жителей района, брали записи с камер видеонаблюдения, регистраторов. Ищут убийцу и сейчас.

Между тем жители Болховского микрорайона пребывают в шоковом состоянии. В закрытой группе района "Вконтакте" люди делятся своими страхами и задаются вопросом: как же после такого выпускать гулять детей на улицу?

Расследование продолжается. "КП" следит за его ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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