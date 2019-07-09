Напал с ножом из-за мобильника и фитнес-браслета: в Орле задержан подозреваемый в зверском убийстве женщины

Орловские правоохранители задержали подозреваемого в зверском убийстве 60-летней жительницы Болховского микрорайона. В тяжком преступлении сознался 26-летний ранее судимый наркоман из Кромского района, который снимал квартиру в новостройке.

О жутком происшествии "Комсомолка" уже рассказывала своим читателям. Воскресенье, 7 июля, обернулось настоящим шоком для жителей Болховского микрорайона деревни Жилина. В то утро шестидесятилетняя местная жительница вышла, по традиции, на пробежку в примыкающую к многоэтажной застройке лесополосу. Однако вернуться домой орловчанке было уже не суждено.

На пробежке на женщину напали. Тело несчастной было покрыто колотыми ранами. Пропали личные вещи. На место немедленно прибыли полицейские, следователи. Уголовное дело возбудили по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ: убийство, сопряженное с разбоем. Правоохранители работали на месте происшествия, собирали улики, опрашивали очевидцев. И им удалось выйти на след убийцы.

- В результате проведенного сотрудниками Управления уголовного розыска регионального УМВД комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен ранее судимый 26-летний гражданин – уроженец Кромского района, совершивший резонансное убийство. Злоумышленник напал на жительницу Орловского района с целью завладеть ее имуществом, но получил отпор. После этого он воспользовался находившимся при нем ножом, которым нанес женщине несколько ударов, - рассказала корреспонденту "КП" Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Как стало известно "КП", убийца вел асоциальный образ жизни. Злоупотреблял синтетическими наркотиками, нигде не работал, не имел образования кроме школьного, а раньше уже был судим за кражу. В Болховском микрорайоне он снимал квартиру с конца июня: жилья в новостройках сдается много. В день нападения он был "под кайфом". При этом на учете ни в психологическом, ни в наркологическом диспансере не состоял.

- В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

"КП" следит за ходом расследования.