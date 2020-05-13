2020-05-13T09:53:58+03:00
Общество

В Орле назвали лучший проект развития Парка Победы и Дворянского гнезда

Новая концепция предполагает создание визит-центра на территории музея Лескова и дома Лизы Калитиной [фото]
Наталья Меркулова
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В Орле назвали лучший проект развития Парка Победы и Дворянского гнезда. Фото: проект победителя конкурсаВ Орле назвали лучший проект развития Парка Победы и Дворянского гнезда. Фото: проект победителя конкурса
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В Орле подвели итоги открытого всероссийского конкурса на лучшую концепцию развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо». В конкурсе участвовали 48 архитекторов из 13 регионов страны.

Таким авторы предлагают сделать Дворянское гнездо. Фото: проект победителя конкурса

Таким авторы предлагают сделать Дворянское гнездо. Фото: проект победителя конкурса

За победу в финале поборолись 17 проектов комплексного развития Парка Победы, Литературного сквера и Дворянского гнезда. Их оценивали экспертный совет и Конкурсная комиссия. Высказать свое мнение могли и простые орловцы, все проекты в открытом доступе.

Для "Дворянки" придумали площадку для мероприятий, пляж и пристань. Фото: проект победителя конкурса

Для "Дворянки" придумали площадку для мероприятий, пляж и пристань. Фото: проект победителя конкурса

В итоге лучшим признали проект ООО «ХЭДС ГРУПП» (Москва). Именно это фирма получит денежную премию в размере 400 тысяч рублей. Соответствующий указ уже подписал губернатор Орловской области.

Парк Победы предложили сделать спортивным местом для молодежи. Фото: проект победителя конкурса

Парк Победы предложили сделать спортивным местом для молодежи. Фото: проект победителя конкурса

- Основной принцип победившей концепции - сохранение ландшафтной особенности места с минимальным воздействием на природу. Предлагается разбить всю территорию на три ключевые зоны, которые будут отвечать запросам жителей всех возрастов, - пояснили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

Согласно лучшему проекту, Парк Победы планируется сделать с ориентацией на молодое поколение - разместить скейт парк, спортплощадки, воркаут, сеть велосипедных и беговых дорожек.

Серьезные изменения касаются и дома Лизы Калитиной. Его предлагается объединить с территорией дома Лескова, создать единое пространство с центральным входом. Здесь же будет располагаться визит-центр для туристов. Вблизи реки Орлика авторы проекта предложили создать площади с круглой сценой для мероприятий, пляж и причал.

В Орле назвали лучший проект развития Парка Победы и Дворянского гнезда. Фото: проект победителя конкурса

В Орле назвали лучший проект развития Парка Победы и Дворянского гнезда. Фото: проект победителя конкурса

В литературном сквере предполагается объедение всех музеев в единое пространство (для этого авторы считают необходимым избавиться от высоких заборов). Согласно задумке московской фирмы, здесь должны появиться арт-объекты в виде электронной библиотеки с QR-кодами и стойками буккроссинга.

Пока не уточняется, будет ли реализован данный проект в действительности и сколько средств на это необходимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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