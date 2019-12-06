СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-06T11:21:30+03:00

Проект развития Дворянки и парка Победы в Орле выберут на всероссийском конкурсе Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Проект пространственного развития Дворянки и парка Победы в Орле выберут на всероссийском архитектурно-градостроительном конкурсе. Стать его участниками смогут стать творческие коллективы, организации и совершеннолетние граждане из любого региона страны.

Такой указ 5 декабря подписал губернатор Орловской области. В качестве организатора выступает региональный Департамент по проектам развития территорий.

Конкурс пройдет в два этапа. Чтобы стать его участником необходимо до конца декабря прислать заявку и эскиз (эссе) с концепцией на электронную почту konkurs@orelmail.ru с пометкой «Заявка на конкурс» или в Департамент по адресу: 302021, Орел, пл. Ленина, д. 1 (кабинет 238).

Оценивать представленные работы будут по нескольким критериям: раскрытие историко-культурного наследия территории, образность и эстетичность, наличие единого стилистического решения, функциональность и оригинальность.

Автор лучшей концепции получит 400 тысяч рублей, а участники, занявшие 2 и 3 места - Почетные грамоты Губернатора Орловской области.

Контактный телефон организаторов конкурса: (4862) 59-78-01

ИСТОЧНИК KP.RU