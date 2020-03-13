Орловцам предлагают выбрать лучший проект развития Парка Победы и Дворянского гнезда
Орловцам предлагают выбрать лучший проект развития концепции Парка Победы и Дворянского гнезда. Жителям облцентра предстоит оценить 17 дизайнерских вариантов благоустройства.
Проект Литературного квартала в Орле
Все проекты – это результат работы участников Всероссийского архитектурно-градостроительного конкурса, который стартовал в конце 2019-года. Свои идеи развития литературно-рекреационной зоны в историческом центре Орла предложили архитекторы из 13 регионов страны.
Проект Дворянского гнезда в Орле
Отметим, команды из Москвы, Воронежа и Кемерово побывали в нашем городе и изучили особенности местности перед тем как приступить к разработке концепций. Теперь их проекты могут увидеть и оценить все желающие на официальном сайте конкурса.
Таким может стать Парк Победы
Результаты опроса станут основой для работы конкурсной комиссии. Свою точку зрения можно выразить одним из трех способов: направив отзыв по электронной почте konkurs@orelmail.ru, позвонив по телефону «горячей линии» 8 (4862) 59-79-20 или прийти на обсуждение, которое пройдет в Фундаментальной библиотеке ОГУ с 10 по 18 марта.
Подробности можно уточнить по телефону 59-79-20.
Жителям Орла предстоит оценить 17 дизайнерских вариантов благоустройстваФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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ИСТОЧНИК KP.RU
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