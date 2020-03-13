2020-03-13T10:37:35+03:00
Общество

Орловцам предлагают выбрать лучший проект развития Парка Победы и Дворянского гнезда

Жителям облцентра предстоит оценить 17 дизайнерских вариантов благоустройства [фото]
Наталья Меркулова
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Орловцам предлагают выбрать лучший проект развития Парка Победы и Дворянского гнездаОрловцам предлагают выбрать лучший проект развития Парка Победы и Дворянского гнезда
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Орловцам предлагают выбрать лучший проект развития концепции Парка Победы и Дворянского гнезда. Жителям облцентра предстоит оценить 17 дизайнерских вариантов благоустройства.

Проект Литературного квартала в Орле

Проект Литературного квартала в Орле

Все проекты – это результат работы участников Всероссийского архитектурно-градостроительного конкурса, который стартовал в конце 2019-года. Свои идеи развития литературно-рекреационной зоны в историческом центре Орла предложили архитекторы из 13 регионов страны.

Проект Дворянского гнезда в Орле

Проект Дворянского гнезда в Орле

Отметим, команды из Москвы, Воронежа и Кемерово побывали в нашем городе и изучили особенности местности перед тем как приступить к разработке концепций. Теперь их проекты могут увидеть и оценить все желающие на официальном сайте конкурса.

Таким может стать Парк Победы

Таким может стать Парк Победы

Результаты опроса станут основой для работы конкурсной комиссии. Свою точку зрения можно выразить одним из трех способов: направив отзыв по электронной почте konkurs@orelmail.ru, позвонив по телефону «горячей линии» 8 (4862) 59-79-20 или прийти на обсуждение, которое пройдет в Фундаментальной библиотеке ОГУ с 10 по 18 марта.

Подробности можно уточнить по телефону 59-79-20.

Жителям Орла предстоит оценить 17 дизайнерских вариантов благоустройства Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жителям Орла предстоит оценить 17 дизайнерских вариантов благоустройстваФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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