Во второй этап конкурса на лучшую концепцию Дворянки и Парка Победы прошли 33 участника

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:55:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле продолжают обсуждать ход конкурса на лучшую концепцию развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо». 10 января эксперты выбрали 33 участника, которые прошли в во второй этап и теперь займутся составлением своих проектов.

Напомним, конкурс стартовал 5 декабря 2019 года. Соответствующий указ подписал губернатор Орловской области. Подать заявки на участие в проекте могли все желающие. Возможность представить свои идеи была как у отдельных авторов, так и у целых коллективов.

Всего было подано 48 заявок от архитекторов из 13 регионов. Среди них конкурсанты из Орла, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерово, Ростова-на-Дону, Воронежа, Республики Хакасия и Калининградской области.

Сейчас эксперты подготовили для конкурсантов, прошедших во второй этап, специальное техническое задание. Каждый из участников должен будет участь исторические особенности, рельеф и функциональность территории.

С подробностями хода конкурса и его участниками можно познакомиться на официальном сайте проекта.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU