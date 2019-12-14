СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-14T10:47:13+03:00

В столице оценили идею Орла о проведении конкурса на лучшую концепцию Дворянки. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Московские специалисты отметили, что другие регионы должны брать пример с нашего облцентра

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В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная проведению открытого всероссийского конкурса на лучшую концепцию литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо».

Напомним, предложить свое видение развития исторических локаций облцентра могут все желающие в возрасте старше 18 лет, независимо от места проживания. Также в конкурсе приглашают поучаствовать творческие коллективы и общественные организации.

Территория, ожидающая преображение, включает в себя сквер «Дворянское гнездо», Парк Победы, улицу 7 ноября, часть улицы Салтыкова-Щедрина, музеи Тургенева, Лескова, писателей-орловцев, Бунина, Грановского, Рябиновый сад и памятника «Каховка».

-Инициатива Орловской области вынести подобный конкурс на всероссийский уровень - прекрасным примером для других регионов. Такая практика дает возможность в конкурентной борьбе среди большого количества профессионалов выбрать самый лучший проект, - пояснил Дмитрий Наринский, вице-президент Союза архитекторов России.

Подать заявку необходимо до 27 декабря, а само конкурсное предложение до 27 января 2020 года. Результаты будут объявлены до 4 февраля. Победитель конкурса получит 400 тысяч рублей.

Адрес подачи заявок и конкурсных предложений: konkurs@orelmail.ru. Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (4862) 59-79-20 или WhatsApp: 8-953-814-2519.

ИСТОЧНИК KP.RU