2020-02-14T11:28:50+03:00
Общество

В Орел приехали участники конкурса на лучшую концепцию Дворянки и парка Победы

Архитекторы прогулялись по исторической локации и оценили ландшафт
Наталья Меркулова
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В Орел приехали участники конкурса на лучшую концепцию Дворянки и парка ПобедыВ Орел приехали участники конкурса на лучшую концепцию Дворянки и парка ПобедыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 13 февраля, в Орел приехали участники конкурса на лучшую концепцию Дворянки и парка Победы. Напомним, творческое соревнование стартовала в конце прошлого года среди архитекторов со всей России.

Всего было подано 48 заявок из 13 регионов. Среди них конкурсанты из Орла, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерово, Ростова-на-Дону, Воронежа, Республики Хакасия и Калининградской области.

Теперь лучшие из них прошли во второй этап и приступили к выполнению технического задания. Чтобы лучше соориетироваться на местности, в Орел приехали участники семи команд из Москвы, Воронежа и Кемерово. Для них в областном центре провели проектно-исследовательский интенсив, а затем устроили прогулку по Дворянскому гнезду и парку Победы.

- Эксперты поделились с участниками историческими сведениям о нашем городе, его местности, территории проектирования. По итогам мероприятия конкурсанты отразят в своих проектах развития территории новые идеи и планы, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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