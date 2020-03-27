Кронавирус в Орле, новости на 27 марта: 18 человек госпитализированы, закрывается целый ряд объектов

27 Март 2020 2020-03-27T09:26:28+03:00

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В Орловской области под наблюдением из-за коронавирусной инфекции находится почти 800 человек, за последние сутки эта цифра подросла на 300 человек. Госпитализированы 18 человек: в больницу и. Боткина, Кромскую ЦРБ и НКМЦ им. Круглой. Подтвержденных случаев заражения 2 (речь идет о "пражской семье). Сидящих на домашнем карантине горожан проверяют полицейские.

В связи со стремительным распространением заразы страна, и Орловская область в частности, уходит на внеплановые каникулы. В регионе, по решению оперативного штаба, закрывается целый ряд объектов: магазины, фитнес-клубы, развлекательные учреждения, кафе и так далее. Однако это не коснется больниц, транспорта, торговых точек, продающих продукты и товары первой необходимости, аптек.

Приостанавливается с 29 марта по 5 апреля деятельность предприятий всех форм. Губернатор Андрей Клычков попросил жителей области остаться дома. Принимаемые меры не просты для экономики в частности, поэтому стоит отнестись к ним серьезно и самоизолироваться.

При этом не стоит поддаваться панике и доверять непроверенным источникам информации: так, накануне в полиции опровергли предостережение, гуляющее по "родительским чатам" в мессенджерах.

Следить за информацией о коронавирусе можно в созданном оперативным штабом телеграм-канале и на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU